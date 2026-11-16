BURSA'da kırmızı ışıkta geçen taksinin çarpması sonucu devrilen motosikletten yola savrulan ve metrelerce sürüklenen sücüsü Soner Çınar (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı ile Derya Caddesi üzerindeki trafik ışıklarında meydana geldi. Enes A. yönetimindeki 16 Z 0088 plakalı taksi, sol şeritte ilerlediği sırada iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek, Soner Çınar idaresindeki 16 BVT 188 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten yola savrulup, yaklaşık 30 metre sürüklenen sürücü Çınar, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastaneye kaldırılan Soner Çınar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taksi sürücüsü Enes A. ise polis tarafından gözaltına alındı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı