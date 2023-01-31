Bursa'da takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Güncel Haberler Bursa'nın Mudanya ilçesinde minibüs ile çarpışarak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde minibüs ile çarpışarak takla atan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Samet K. idaresindeki 16 AKZ 208 plakalı oto lastikçi minibüsü, Bursa-Mudanya yolunda Eray Ş'nin (40) kullandığı 16 YBM 11 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü direksiyonda sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından otomobilden çıkarılan Eray Ş, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Barış Yılmaz Mudanya Bursa Güncel Haberler

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