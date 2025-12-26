Haberler

Bursa-Husumetlisini tabancayla kovalayan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde husumetli kişisini tabancayla kovalayan F.D., polis tarafından yakalandı. Olay sırasında B.G. bir mağazaya sığınarak kurtulmayı başardı.

BURSA'da husumetli olduğu B.G.'yi tabancayla ateş edip kovalayan F.D. yakalandı.

Olay, 22 Aralık'ta merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. F.D. ile husumetlisi B.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, F.D. yanındaki tabancayla ateş ederek B.G.'yi kovalamaya başladı. Kurşunlardan kaçan B.G., cadde üzerinde bulunan bir mağazaya sığınarak kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülenirken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, F.D.'yi bu sabah olayda kullandığı tabanca ile yakalayarak, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında gözaltına aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
