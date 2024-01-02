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Bursa'da Sürücü Sayesinde Çocuk Kazadan Kurtuldu

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Bursa'da aniden yola fırlayan bir çocuk, manevra yapan sürücü sayesinde aracın altına girmekten kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da aniden yola fırlayan H.Ç. (5), manevra yapan sürücü sayesinde aracın altına girmekten kurtuldu; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.30 sıralarında Gürsu ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilden inip, ailesinin yanına giden H.Ç., bir süre sonra yola doğru koşmaya başladı. Bu sırada sokakta seyreden otomobilin sürücüsü, aniden yola çıkan çocuğu fark edip, manevra yaptı. H.Ç. de aracı görünce koşarak geri döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, park halindeki servis minibüsüne çarparak durdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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