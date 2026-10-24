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Bursa'da sürücü kursu eğitmeni, yavru kediyi kurtarırken 3'üncü kattan düşüp öldü

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Bursa'da sürücü kursu eğitmeni, yavru kediyi kurtarırken 3'üncü kattan düşüp öldü
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde eğitmen Şahin Tezcan, perşembe günü 3'üncü katta mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak isterken kopan korkuluk demiriyle düşüp ağır yaralandı. Hastanede dün akşam yaşamını yitiren Tezcan, bugün Ayvalık'ta toprağa verilecek.

BURSA'da, bir iş merkezindeki sürücü kursunda eğitmen olarak çalışan Şahin Tezcan (45), yavru kediyi kurtarmak isterken tutunduğu korkuluk demirinin kopması sonucu 3'üncü kattan düşüp öldü. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, perşembe günü saat 15.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. İş merkezindeki sürücü kursunda eğitmen olan Şahin Tezcan, 3'üncü katta mahsur kalan yavru kediyi kurtarmak istedi. Bu sırada tutunduğu korkuluk demirinin yerinden kopması sonucu dengesini yitiren Tezcan, kafa üstü yola düştü. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Şahin Tezcan kaldırıldığı hastanede dün akşam yaşamını yitirdi. Bekar olan Şahin Tezcan'ın cenazesi bugün Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde toprağa verilecek.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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