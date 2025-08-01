Bursa'da Şüpheli Üzerinde Döner Bıçak Bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde gece devriyesi sırasında çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu Muhammed K.'nin (18) üzerinde, kemer görünümlü kılıfta 60 santimetre uzunluğunda döner bıçağı ele geçirildi. Muhammed K. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında ilçe merkezindeki Kent Meydanı'nda meydana geldi. Çarşı ve mahalle bekçileri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri Suriye uyruklu Muhammed K.'yi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünün ardından üst araması yapan ekipler, şüphelinin belinde kemer gibi görünen kılıfın içinde 60 santimetre uzunluğunda döner bıçağı buldu. Muhammed K., gözaltına alınırken, döner bıçağına el konuldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.