Bursa'da Şüpheli Üzerinde Döner Bıçak Bulundu

Bursa'da Şüpheli Üzerinde Döner Bıçak Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de devriye gezen çarşı ve mahalle bekçileri, şüpheli bir genci durdurup yaptığı üst aramasında 60 santimetre uzunluğunda döner bıçak ele geçirdi. Muhammed K. gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde gece devriyesi sırasında çarşı ve mahalle bekçilerinin şüphe üzerine durdurduğu Muhammed K.'nin (18) üzerinde, kemer görünümlü kılıfta 60 santimetre uzunluğunda döner bıçağı ele geçirildi. Muhammed K. gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında ilçe merkezindeki Kent Meydanı'nda meydana geldi. Çarşı ve mahalle bekçileri, devriye sırasında durumundan şüphelendikleri Suriye uyruklu Muhammed K.'yi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünün ardından üst araması yapan ekipler, şüphelinin belinde kemer gibi görünen kılıfın içinde 60 santimetre uzunluğunda döner bıçağı buldu. Muhammed K., gözaltına alınırken, döner bıçağına el konuldu.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bursa’da orman yangınlarının ardından 'hava kirliliği' alarmı: Şikayetler yüzde 30 arttı

O kentimiz nefes alamıyor! Ölüm riski yüzde 8 arttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Justin Timberlake İstanbul konserinden ardından uzun süredir mücadele ettiği hastalığını açıkladı

İstanbul konseri sonrası mücadele ettiği hastalığı ilk kez açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.