Bursa'da su tasarrufu eğitimiyle 42 binin üzerinde öğrenciye ulaşıldı

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Bursa'da öğrencilere yönelik "Su Tasarrufu Bilinci ve Kültürü" eğitimi veriliyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, BUSKİ Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında, öğrencilere suyun sınırlı bir kaynak olduğu, bilinçli kullanılması ve tasarrufun önemi anlatılıyor.

Eğitimlerde işitsel ve görsel içeriklerden yararlanılırken, hazırlanan bilgilendirici filmlerle öğrencilerin su tasarrufu konusunda farkındalık kazanması amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, proje kapsamında çocuklara tasarruflu su tüketimi ve suyun canlı yaşamındaki öneminin anlatıldığını belirtti.

Biba, çocuklarda su kaynaklarının korunmasına yönelik bilinç oluşturmayı amaçladıklarını dile getirerek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana merkez ve tüm ilçe okullarında yaklaşık 42 binin üzerinde öğrenciye eğitim seminerleri verildi. Eğlendirirken öğretmek ilkesinden hareketle bu eğitim öğretim sezonunda eğitimlerimiz devam edecek. Geçen sezonki rakamı aşarak 17 ilçede yaklaşık 50 bin öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA