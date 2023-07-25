Bursa'da Su Motoru Parçası Çiftçiyi Yaraladı

Bursa'nın Kestel ilçesinde çiftçilik yapan bir kişi, sulama için kullandığı su motorundan kopan parçanın başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay yerine sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri tarafından tedavi altına alınan çiftçinin sağlık durumu iyi.