Starlink uyduları Bursa semalarında görüntülendi

Elon Musk'ın SpaceX'in Starlink uyduları, Bursa semalarında sıralı bir şekilde geçerek vatandaşlar arasında heyecan yarattı. Gökyüzünde görülen parlak cisimler, cep telefonlarıyla kaydedildi.

ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait Starlink uyduları, Bursa semalarında görüntülendi. Bir dizi sıralı ışıkla geçiş yapan uydular, heyecan yarattı.

Orhaneli ve İnegöl ilçelerinde vatandaşlar, gökyüzünde SpaceX'e ait uyduları net bir şekilde görüntüledi. Geçen aylarda da Türkiye'nin farklı şehirlerinde zaman zaman gökyüzünde gözlenen uyduların oluşturduğu manzara dikkat çekti. Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in uydularının gökyüzünde oluşturduğu manzara heyecan yaratırken, gökyüzünde tek sıra halinde ardı ardına ilerleyen ve parlak ışıklar saçan cisimleri fark eden vatandaşlar, yaşananları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kayda aldı. Birkaç dakika boyunca görülen uydular, daha sonra gözden kayboldu.

Haber-Kamera: Osman SAK-Yavuz YILMAZ/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

