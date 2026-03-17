Bursa'da tabancayla vurulan 2 kişi tedavi altına alındı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi bacağından, bir seyyar satıcı ise elinden yaralandı. Olay sonrası şüpheli gözaltına alındı.

Dursun B.O. (27), aralarında husumet olduğu öne sürülen eniştesi Süleyman A. (33) ile İstiklal Caddesi'nde karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu Dursun B.O., tabancayla Süleyman A.'ya ateş etti.

Olay anında Süleyman A. bacağından, çevrede bulunan seyyar satıcı bir kadın ise elinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Kazım Bulut
