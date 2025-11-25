Haberler

Bursa'da Silahlı Kavga: Bir Kişi Öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl'de Mustafa Y., tartıştığı Mustafa Tokgöz'ü öldürdü. Olaydan sonra kaçan şüpheli, 3 gün sonra yakalandı. Kavganın sebepleri ve detayları emniyet ifadesinde ortaya çıktı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı Mustafa Tokgöz'ü (33) öldüren Mustafa Y. (32) yakalandı. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, "Benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada ben de ateş ettim" dediği öğrenildi.

Olay, 22 Kasım'da saat 03.00 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Mustafa Y. ve Muhammet G., 16 BDP 784 plakalı otomobille Mustafa Tokgöz'ün işlettiği tostçunun önüne geldi. Araçtan inen Mustafa Y. ve Muhammet G. ile Tokgöz arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Mustafa Y., yanındaki tabancayla Mustafa Tokgöz'e defalarca ateş etti. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Tokgöz, ağır yaralandı. Mustafa Tokgöz, ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

3 GÜN SONRA SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Mustafa Y.'nin otomobili Kestel ilçesi Kazancı Mahallesi kavşağında terk edilmiş halde bulundu. Polis ekipleri, çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Mustafa Y.'yi olaydan 3 gün sonra, Bursa'da saklandığı evde suç aleti tabanca ile birlikte yakaladı. Emniyetteki ifadesinde, "Mustafa, benim hakkımda ileri geri konuşuyordu. O gece denk geldik. Kavga çıktı. Kavgada ben de ateş ettim" dediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli Muhammet G.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Zeki Çelik'e Premier Lig'den dev talip

Öyle bir talibi çıktı ki reddetmesi neredeyse imkansız
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.