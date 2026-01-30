Haberler

Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Güncelleme:
İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada Y.D. adlı kişi, Mesut T.'yi ağır yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Mesudiye Mahallesi İnegöl Caddesi'nde Y.D. ile Mesut T. (18) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine Y.D, Mesut T'yi silahla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut T'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
