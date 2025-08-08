Bursa'da Sevgiliye Suyla Affetme İfadesi

Bursa'da Sevgiliye Suyla Affetme İfadesi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bursa'da Sevgiliye Suyla Affetme İfadesi
Haber Videosu

Bursa'da bir kişi, sevgilisiyle tartıştıktan sonra evinin önüne suyla 'Ecrin beni affet seni çok seviyorum' yazdı. Mahalleli yangın çıkma ihtimali nedeniyle polisi aradı, ancak yazının suyla yazıldığı anlaşıldı.

BURSA'da bir kişi, tartıştığı sevgilisinin evinin önüne su ile 'Ecrin beni affet seni çok seviyorum' yazdı. Mahalleli yazının benzinle yazıldığını düşünüp, yangın çıkacağı korkusuyla polisi ararken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, dün gece, Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ecrin B. isimli kızın tartıştığı sevgilisi, konuşmak için evinin önüne geldi. Kendisini affettirmek isteyen kişi, elindeki şişede bulunan sıvıyla sokağa 'Ecrin beni affet seni çok seviyorum' yazdı. Durumu gören mahalleli, yazının benzinle yazıldığı ve çakmakla ateşe verileceği düşüncesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Adrese polis ekipleri sevk edildi. Yazıyı suyla yazdığı belirlenen kişi, bölgeden uzaklaştırıldı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti

Ahırını gösterip isyan etti: Seyirci kalanların Allah belasını versin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.