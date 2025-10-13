Haberler

Bursa'da Servis Minibüsü Yaya Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Bursa'da Servis Minibüsü Yaya Çarptı: 1 Ağır Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir servis minibüsünün çarptığı 67 yaşındaki İsa G. ağır yaralandı. Kaza, Yeniceköy Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İsa G.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, servis minibüsünün çarptığı İsa G. (67), ağır yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Yeniceköy Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Süleyman U. (52) yönetimindeki 16 S 6079 plakalı servis minibüsü, yol kenarında yürüyen İsa G.'ye çarptı. İsa G., yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İsa G., ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İsa G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Gazze'de tarihi görüntüler! Hamas, 2. grup rehineleri teslim etti

Hamas'tan beklenen hamle geldi, Netanyahu o anları böyle izledi
Olay iddia! Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin ayakkabı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 77 yıllık dev ayakkabı markası konkordato ilan etti
Olay iddia! Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor

Kadro dışı kalan İrfan Can ezeli rakibe gidiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.