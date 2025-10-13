Bursa'da Servis Minibüsü Yaya Çarptı: 1 Ağır Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir servis minibüsünün çarptığı 67 yaşındaki İsa G. ağır yaralandı. Kaza, Yeniceköy Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İsa G.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
Kaza, saat 10.00 sıralarında, Yeniceköy Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapan Süleyman U. (52) yönetimindeki 16 S 6079 plakalı servis minibüsü, yol kenarında yürüyen İsa G.'ye çarptı. İsa G., yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İsa G., ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İsa G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
