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Bursa'da Şarampole Devrilen ve Alev Alan Tır Kullanılamaz Hale Geldi

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Bursa çevre yolu Karahıdır köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Hasan G. idaresindeki tır şarampole devrildi ve alev aldı. Sürücü yaralanırken, yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Ancak tır kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da şarampole devrilen ve alev alan tır kullanılamaz hale geldi.

Hasan G. idaresindeki 16 ACB 419 plakalı tır, Bursa çevre yolu Karahıdır köyü yakınlarında bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrilerek alev aldı.

Alevler hızla büyüyerek tırı sararken yangın, yol kenarındaki ağaçlık alana da sıçradı.

Sürücü, kurtulmak için araçtan atlarken yaralandı.

Bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken tır kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Karahıdır bursa Yaşam Güncel Haberler

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