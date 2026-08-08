İnegöl'de samanlık yangını: Alevler 1 saatte söndürüldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Hamitabat Mahallesi'nde bulunan bir samanlıkta çıktı. Alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese çok sayıda İtfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Samanlığı küle çeviren yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı