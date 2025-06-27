Bursa'da şalvar gecesi eğlencesinde atılan hava fişekler yangına neden oldu

Bursa'da şalvar gecesi eğlencesinde atılan hava fişekler yangına neden oldu
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Bursa'da şalvar gecesi eğlencesinde atılan hava fişekler yangına neden oldu
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Bursa'da düzenlenen şalvar gecesi eğlencesinde atılan havai fişekler, yan taraftaki otluğa düştü. yangına neden oldu. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altında alındı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 'şalvar gecesi' eğlencesinde atılan havai fişekler yangına otluğu tutuşturdu. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Bursa'da akşam saatlerinde Karacabey ilçesine bağlı Ovaesemen köyünde şalvar gecesi eğlencesinde atılan havai fişekler nedeniyle yangın çıktı.

HAVAİ FİŞEK OTLUK ALANI TUTUŞTURDU

Eğlencede atılan havai fişekler yan taraftaki otluğa düştü. Kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Köy halkı ve ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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