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Bursa'da Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Bursa'da Sahte ve Kaçak Alkol Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen operasyonda, polis ekipleri sahte ve kaçak alkol üretiminde bulunan 2 zanlıyı gözaltına aldı. Ekipler, farklı adreslerdeki aramalarda çok miktarda kaçak alkol ve malzeme ele geçirdi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde polis ekiplerince sahte ve kaçak alkol operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, T.K'nin (44) Canbalı Mahallesi'ndeki evine yaptıkları baskında 40 litre etil alkol, 20 litre kaçak ve sahte rakı, 4 litre sahte ve kaçak viski, 200 gram anason yağı ele geçirdi.

Aynı mahallede Ş.İ'ye (64) ait evde yapılan aramada ise 10 litre etil alkol, 1 litre kaçak ve sahte mastika, 100 gram anason yağı bulundu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ayhan Fidan - Güncel

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