Haberler

Bursa'da 297 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi; 1 gözaltı

Bursa'da 297 şişe sahte alkollü içki ele geçirildi; 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da düzenlenen operasyonda 297 şişe sahte alkollü içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca etil alkol, aroma, bandrol ve etiket gibi malzemeler de bulundu.

BURSA'da düzenlenen operasyonda 297 şişe sahte alkollü içki ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sahte alkol üretimi yaparak halk sağlığına yönelik tehdit oluşturan organizasyonların ortaya çıkarılmasına ilişkin yürütülen çalışmaları kapsamında tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramada 297 şişe sahte alkollü içki, 5 litre etil alkol, 14 alkol aroması, 90 bandrol, 58 etiket, 20 şişe kapağı ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna muhalefet suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi için düğmeye basıldı! Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik

Polis üniformalarına NATO ayarı! Değişiklik dikkatlerden kaçmadı
Şırnak'ta çekirge istilası

Yüz binlerce var... Sıcak hava sonrası o ilimizi istila ettiler
Mihriban'ın katilinden kan donduran itiraf! 'Domuzların eşelediği bir yere gömdüm'

Mihriban'ın katilinden kan donduran itiraf
Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü

inanılmaz! Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sokaklara döküldü
Donald Trump, Balogun'a verilen kırmızı kart pozisyonunu yorumladı

Bu pozisyona yaptığı yeni yorumla tartışmaları daha da alevlendirecek
MSB'den NATO Zirvesi öncesi TSK paylaşımı

NATO Zirvesi'ne saatler kala! MSB'den dikkat çeken üTSK paylaşımı
Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı

Kahreden olay! Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı