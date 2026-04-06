Polis tarafından aranırken, sağlıksız ortamda diplomasız diş tedavisi yaparken yakalandı

Bursa'da diplomasız bir kişi, sağlıksız koşullarda diş tedavisi yaparken polis tarafından gözaltına alındı. C.T.'nin 3 ayrı suçtan arandığı ve poliklinikteki malzemelere el konulduğu bildirildi.

BURSA'da sağlıksız koşullarda diş tedavisi yaptığı belirlenen C.T., polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Diş hekimliği yetkisi bulunmayan diplomasız C.T.'nin 3 ayrı suçtan arandığı belirlenirken, poliklinikteki malzemelere ise el konuldu.

Olay, Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine sağlıksız şartlarda faaliyet gösteren diş polikliniğine baskın düzenledi. Adreste yapılan kontrollerde, diş hekimliği yetkisi bulunmayan C.T.'nin hastalara müdahalede bulunduğu belirlendi. Ekipler, hakkında 3 ayrı suçtan arama kaydı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı. Poliklinikte kullanılan çok sayıda tıbbi malzemeye el konulurken, iş yeri mühürlendi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne sevk edilen C.T., buradaki değerlendirmelerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelinin, 'Diploması olmadığı halde, menfaat sağlamak amacıyla hasta tedavi etmek' suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
