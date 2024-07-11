Bursa'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bursa'nın İnegöl ve Gemlik ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İnegöl ilçesinde aniden bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı sağanak dolayısıyla sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Özellikle Yenice ve Mahmudiye mahallelerinde etkili olan yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde belediye ekipleri tahliye yaptı.

Gemlik ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bazı iş yerlerinin önündeki ürünler sağanaktan zarar gördü. Yollardaki su birikintilerinden sürücüler ve yayalar olumsuz etkilendi.