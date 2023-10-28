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Bursa'da Sabah Ezanı İmsak Vaktinde Okunacak

Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda kış aylarında bazı illerde uygulanmaya başlanan sabah ezanının imsak vaktinde okunması kararı Bursa'da da tekrar uygulamaya geçiyor. Bursa Müftülüğü sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda, '1 Kasım Çarşamba gününden itibaren sabah ezanları imsak vaktinde okunacaktır. Ezandan yarım saat sonra namaza durulacaktır' ifadelerine yer verdi.