Bursa'da ruhsatsız işletmede ele geçirilen 700 kilogram küflenmiş sucuk imha edildi

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ruhsatsız faaliyet gösteren bir işletmede yapılan denetimlerde, küflü ve bozulmuş 700 kilogram sucuk ele geçirildi ve imha edildi. İlgili işletme hakkında hukuki işlem başlatıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ruhsatsız faaliyet gösteren işletmede küflenip bozulan 700 kilogram sucuk ekiplerce imha edildi.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri ve Çevre Sağlığı Denetim Birimi ile Osmangazi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde bir işletmenin gerekli onay belgesi olmadan ruhsatsız faaliyet gösterdiğini tespit etti.

İşletmede detaylı inceleme yapan ekipler, sucuklarda küflenme ve bozulma olduğunu belirledi.

Tüketilmesinde sakıncalı olduğu tespit edilen 700 kilogram sucuk, ekipler gözetiminde imha edildi.

Ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen işletme hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç
