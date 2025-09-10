Haberler

Bursa'da Patlamamış El Bombası İmha Edildi
Bursa'nın Orhangazi sahilinde bulunan patlamamış el bombası, jandarma ekipleri tarafından imha edildi. Olay, Akharem Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Bursa'da İznik Gölü'nün Orhangazi sahilinde bulunan patlamamış el bombası imha edildi.

Akharem Mahallesi yakınlarında patlamamış el bombasını fark edenler durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığına bağlı patlayıcı madde imha ekibi sevk edildi.

Ekipler, el bombasını imha etti.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
