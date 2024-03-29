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Patlama yaşanan villada ceset bulundu

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 3 katlı villada bir kişinin yaralandığı patlama ve yangın sonrası yapılan incelemede bodrum katında ceset bulundu. Olayda yanma tehlikesi atlatan bahçıvanın, cansız bedenin kimliğini söylediği öğrenilirken olayın yangınla ilgisinin olup olmadığı araştırılıyor.

VİLLANIN BAHÇIVANININ KIYAFETLERİ TUTUŞTU

İnkaya Mahallesi'nde sahipleri yurt dışında yaşayan villada bahçıvanlık yapan Ali Vurgun, binaya girdiğinde bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı. Daha sonra bodrum katında ve çatıda yangın çıktı, diğer katlarda da camlar kırıldı.

Kıyafetleri tutuşan Vurgun, alevler içinde kendisini sokağa attı. Yoldan geçen kişinin yardımıyla giysilerini çıkarılan Vurgun'un vücudunda yanıklar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Vurgun, ilk müdahalesi yapılarak Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise yaklaşık 1 saatte yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

YANGIN SONRASI CESET ORTAYA ÇIKTI

Söndürme çalışmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri, bodrum katında ceset gördü. Vücudundaki yanıklar nedeniyle kimliği belirlenemeyen ceset, DNA testi ve otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

BAHÇIVAN CESEDİN KİMLİĞİNİ AÇIKLADI

Tedavisi süren Vurgun'un ilk ifadesinde, villadaki cesedin M.Ş'ye (52) ait olduğunu söylediği öğrenildi. Bu kişinin hem kimlik tespiti hem de yangında mı yoksa daha önce başka bir nedenle mi öldüğü, ayrıca patlamanın nedenine ilişkin polis tarafından başlatılan araştırma devam ediyor.

Yangın çıkan villada ceset bulundu

Yangın çıkan villada ceset bulundu

Yangın çıkan villada ceset bulundu

Kaynak: AA / Güncel

Osmangazi Bursa Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Snn Aksu:

Adam yanıyor ihtiyar daha çok panik yapıyor

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