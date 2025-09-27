Haberler

Bursa'da Park Halindeki Tankere Çarpan Otomobilin Sürücüsü ve 4 Yolcu Yaralandı

Bursa'da Park Halindeki Tankere Çarpan Otomobilin Sürücüsü ve 4 Yolcu Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa-Ankara kara yolunda, park halindeki bir tankere çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtardı.

Bursa'da bir otomobilin park halindeki tankere çarpması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

İnegöl'den Eskişehir istikametine seyreden E.Y. idaresindeki 10 BDC 83 plakalı otomobil, Bursa- Ankara kara yolu Mezit Boğazı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarında park halindeki M.G. (52) idaresindeki 35 CKF 086 plakalı tankere arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü ile araçtaki H.Y, F.Y, M.Y. ve A.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkardı.

Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü şekilde tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakam öyle böyle değil! Arsenal'dan Kenan Yıldız'a inanılmaz teklif

Dünya devinden Kenan'a inanılmaz teklif
Kuzey Kıbrıs'ta balkondan düşen üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Üniversite için gittiği KKTC'den memleketine cenazesi geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.