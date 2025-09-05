Bursa'da Park Halindeki Karavanlarda Yangın Çıktı

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir karavanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yanında bulunan 2 karavana ve 1 kamyona sıçradı. 3 karavan da demir yığınına dönerken, kamyonda ise hasar oluştu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Küçükbalıklı Mahallesi 2'nci Ordulu Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde park halindeki bir karavanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki 2 karavan ile park halinde bulunan 1 kamyona sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 karavan tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, kamyonda ise hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamer: Hüseyin SEZGİN/BURSA,