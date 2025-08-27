Bursa'da Park Halindeki Kamyon Alev Alev Yandı

Bursa'da Park Halindeki Kamyon Alev Alev Yandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir kamyonda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, park halindeki bir kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi Mahmudiye Mezarlığı'nın yanındaki alanda park halinde olan E.A'ya ait 16 KFY 82 plakalı kamyon, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra söndürdü.

Yangın nedeniyle kamyonda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
