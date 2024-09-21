Bursa'da Otoyolda Araç Devrildi: 1 Yaralı
Bursa'nın Karacabey ilçesinde İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen kaza sonucunda bir otomobil devrildi. Sürücü Sevim S. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Karacabey ilçesinde, İstanbul- İzmir Otoyolu'nda otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Bursa yönüne seyreden Sevim S. (40) idaresindeki 34 RN 3924 plakalı otomobil, otoyolun Balıkesir-Bursa güzergahının 134. kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yolun sağındaki su kanalına çarptı.
Aracın yolun dışına çıkarak ters devrildiği kazada yaralanan sürücü, çevredekilerin yardım çağrısında bulunması üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.