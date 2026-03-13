Bursa'da otomobilin çarptığı bir kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobilin çarptığı 33 yaşındaki Recep U. yaralandı. Olay, 25 yaşındaki E.V. tarafından kullanılan aracın Alanyurt Caddesi'ne dönüşte yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarpmasıyla gerçekleşti. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
E.V. (25) yönetimindeki 16 KAL 80 plakalı otomobil, Bursa-Ankara kara yolundan Alanyurt Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Recep U'ya (33) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Recep U, bölgeye gelen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Kadir İnci