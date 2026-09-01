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Orhangazi'de otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

Orhangazi'de otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı
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- Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

N.G. (42) idaresindeki 16 BMG 067 plakalı otomobil, Gemlik-Orhangazi kara yolunda refüjdeki bariyere çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan sürücü N.G, yanındaki N.G. (11) ve N.C'yi (30) bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan N.C'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bu arada kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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