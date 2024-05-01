Bursa'da Otomobil ve Motosiklet Hırsızlığı Operasyonu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir haftada otomobil ile iki motosikletin çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçede hurdacılık yapan Ömer A'ya (53) ait 16 TA 846 plakalı otomobil, Selimiye Mahallesi'nden çalındı. Ayrıca, son bir haftada 2 ayrı bölgeden motosiklet hırsızlığı ihbarında bulunuldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yeri çevrelerindeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, zanlılar K.B. (20), A.A. (30) ve Y.G'yi (23) yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi hakimliğe çıkarılan K.B. ve Y.G. tutuklandı, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamera kayıtlarında, şüphelilerin çaldıkları otomobili çalıştırarak götürdüğü görülüyor.