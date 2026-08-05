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Bursa'da ATV ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Bursa'da ATV ile otomobil çarpıştı: 1 ölü
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde otomobil ile çarpışan ATV'nin sürücüsü Hasan Tozaykurt hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Tozaykurt, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken soruşturma sürüyor.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde otomobil ile çarpışan ATV'nin sürücüsü Hasan Tozaykurt hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Haşim İşcan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, M.D. idaresindeki 16 MED 50 plakalı otomobil ile Hasan Tozaykurt'un kullandığı plakasız ATV çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Tozaykurt ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Tozaykurt, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, otomobil sürücüsü M.D.'yi gözaltına alırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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