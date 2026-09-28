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Bursa'da otomobil çarptı, sürücü kaçtı; yaralı yaya şemsiye altında korundu

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Bursa'da otomobil çarptı, sürücü kaçtı; yaralı yaya şemsiye altında korundu
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Bursa Osmangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı; sürücü kaçtı. Sağanakta yaralıyı çevredekiler şemsiye tutarak korudu, hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi; polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Kazanın ardından yerdeki yaralıya çevredekiler şemsiye tutup, sağanaktan korudu.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya, otomobil çarptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, yola savrulan yaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri bekleyen yaralıya yardım etmek için yanına gelen çevredekiler şemsiye tutarak sağanaktan korudu. Yaralı yaya, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Polis, kaçan sürücünün kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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