Haberler

Bursa'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bursa'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İnegöl'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Aziz D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Aziz D. (57) yönetimindeki 16 ACK 76 plakalı otomobil, Alanyurt-İnegöl yolunda kontrolden çıkarak bir alışveriş merkezinin bahçesindeki ağaçlara çarptı.

Kazada yaralanın sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü

İran'dan atılan balistik füze Türk hava sahasında düşürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.