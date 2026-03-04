Bursa'da ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
İnegöl'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Aziz D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Aziz D. (57) yönetimindeki 16 ACK 76 plakalı otomobil, Alanyurt-İnegöl yolunda kontrolden çıkarak bir alışveriş merkezinin bahçesindeki ağaçlara çarptı.
Kazada yaralanın sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Kadir İnci