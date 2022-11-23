Bursa'da otobüsün bagajında uyuyan şoför ölü bulundu Güncel Haberler Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki yolcu otobüsünün bagajında uyuyan şoförün cansız bedeni bulundu. İnegöl Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne otobüsü park eden sürücü Göksel Demiröz, aracın bagajına girerek uyudu.

Demiröz'ün hareketsiz olduğunu fark eden muavin, durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. CANSIZ BEDENİNİ BULDULAR Olay yerine gelen ekipler, Demiröz'ün öldüğünü belirledi. Şoförün cenazesi, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Göksel İnegöl Bursa Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bursa'da otobüsün bagajında uyuyan şoför ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.