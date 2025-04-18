Bursa'da Oto Tamirciye Düşen Kedi Kurtarıldı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir oto tamircide raylı kanal krikosuna düşen kedi, iş yerindekilerin çabalarıyla kurtarıldı. Düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'da oto tamircideki raylı kanal krikosuna düşen Kedi, kurtarıldı. Kedinin düştüğü an, kameraya yansıdı.
Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi'ndeki bir oto tamircide sırtüstü yatan Kedi, dengesini kaybedince raylı kanal krikosuna düştü. O an iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, kedi iş yerindekilerin çabasıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.
Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel