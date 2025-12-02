Haberler

Bursa'da ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanlık alanda mahsur kalan 58 yaşındaki Selami Uludağ, jandarma ve AFAD ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı. Sağ ayak kırığı tespit edilen Uludağ hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı.

İpekyolu Mahallesi'nde ormanlık alanda Selami Uludağ'ın (58) mahsur kaldığı bilgisinin alınması üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Selami Uludağ, itfaiye, UMKE ve AFAD ekiplerinin ortak çalışması sonucu bulunduğu yerden alınarak sağlık ekibine teslim edildi.

Sağ ayağında kırık olduğu tespit edilen Uludağ, sağlık ekibince çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Uludağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Güncel
