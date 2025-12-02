Haberler

Bursa'da Ormanda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı

Bursa'da Ormanda Mahsur Kalan Kişi Kurtarıldı
Güncelleme:
Bursa'nın Gürsu ilçesinde ormanda mahsur kalan Selami Uludağ (58), AFAD, itfaiye ve UMKE ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Sağ ayağında kırık tespit edilen Uludağ'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BURSA'nın Gürsu ilçesinde ormanda mahsur kalan Selami Uludağ (58), AFAD, itfaiye ve UMKE ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bursa'nın Gürsu ilçesi İpekyolu Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ve UMKE ekiplerinin de destek verdiği çalışmada Uludağ, mahsur kaldığı noktadan dikkatli bir şekilde kurtarıldı. Sağ ayağında kırık tespit edilen Selami Uludağ'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgeden ayrıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
