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Bursa'da Orman Yangınları: Bir Yangın Kontrol Altında, Diğeriyle Mücadele Devam Ediyor

Bursa'da Orman Yangınları: Bir Yangın Kontrol Altında, Diğeriyle Mücadele Devam Ediyor
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Bursa'da iki farklı noktada çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı. Diğer yangının söndürülmesi için ekipler, helikopter ve araçlarla yoğun bir mücadele yürütüyor.

Bursa'da iki farklı noktada çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı, diğerinin söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Piribeyler ile Balıkesir'in Dursunbey ilçesine bağlı Adaören mahalleleri arasındaki tarım alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yakındaki ormana sıçradı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükorhan, Orhaneli, Harmancık ve Dursunbey Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 1 helikopter, 28 araç ve 62 personelle yangını söndürmek için mücadele ediyor.

Karacabey ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın ise ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel
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