Bursa'da Orman Yangınına Büyük Müdahale
Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde başlayan orman yangınına 2 helikopter ve 194 personel ile müdahale ediliyor. Havanın kararması nedeniyle hava müdahalesi durdurulurken, karadan müdahale sürüyor.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı kırsal Osmanlar Mahallesi'nde çıkan ve Balıkesir'in Dursunbey ilçesine de sıçrayan orman yangınına 2 helikopter, 73 araç 194 personel ile müdahale edildi. Ancak havanın kararmasıyla helikopterler çalışmaları durduruldu. Alevlerin önü kesilerek ilerlemesi durdurulurken, ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.
Osman SAK/ BÜYÜKORHAN (Bursa),