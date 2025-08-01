Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını, yaklaşık 3 saat süren müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında bir yavru kaplumbağa kurtarılamadı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangını; 92 personel, 2 uçak, 6 helikopter, 10 arazöz, 9 iş ve hizmet aracının müdahalesiyle yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün, ilimiz Yenişehir ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde, saat 13.55'te ihbarı alınan orman yangınına; Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve diğer destek ekiplerimiz tarafından havadan ve karadan müdahale edilmiş olup, yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

KAPLUMBAĞA KURTARILAMADI

Öte yandan, Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, yangından kurtarılan bir yavru kaplumbağaya su verdi. Ancak kaplumbağanın müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Haber: Mine AK-Kamera: Mehmet İNAN-Barış YILMAZ (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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