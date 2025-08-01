Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yenişehir ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hava ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kırsal Kavaklı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Yenişehir Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 uçak, 6 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankeri ve 92 personelin çalışmalarıyla yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel
Yıldız futbolcunun tatil sefası! Özel jetle Bodrum'a geldi, servet harcadı

Özel jetle Bodrum'a geldi, harcadığı para inanılmaz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dua Lipa, Kosova Cumhuriyeti vatandaşı oldu

Ünlü şarkıcıya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle vatandaşlık verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.