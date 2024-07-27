Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Bursa'nın Keles ilçesindeki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi. Helikopter, 8 araç ve 37 personel ile müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Bursa'nın Keles ilçesindeki orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Pınarcık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Helikopter, 8 araç ve 37 personel ile müdahale edilen yangın, büyümeden kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.