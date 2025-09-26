Haberler

Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Müdahalede Bulunuyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde Ekmekçi Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.

BURSA'nın Karacabey ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi devam ediyor.

Karacabey ilçesine bağlı kırsal Ekmekçi Mahallesi'nde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı.

