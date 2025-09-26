Bursa'da Orman Yangını: Ekipler Müdahalede Bulunuyor
Bursa'nın Karacabey ilçesinde Ekmekçi Mahallesi'nde çıkan orman yangınına itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor.
Karacabey ilçesine bağlı kırsal Ekmekçi Mahallesi'nde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel