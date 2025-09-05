Haberler

Bursa'da Orman Yangını, Ekipler Müdahale Ediyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Kırsal Gündoğdu Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılıyor.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediliyor.

Kırsal Gündoğdu Mahallesi yakınındaki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim yerlerine yakın bölgeden yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarıyla, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahalleli de traktörlerine bağlı olan su tankerleriyle ekiplere destek verdi. Yangının rüzgarın da etkisiyle hızla ilerlediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
