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Bursa'da İki Ayrı Yangın: Kestel ve Harmancık'ta Alevlere Müdahale Sürüyor

Bursa'da İki Ayrı Yangın: Kestel ve Harmancık'ta Alevlere Müdahale Sürüyor
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Bursa'nın Kestel ilçesinde tarım arazisinden ormana sıçrayan yangın ile Harmancık ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

BURSA'nın Kestel ilçesinde ormanda, Harmancık ilçesinde ise tarım arazisinde yangın çıktı. Ekipler, her iki yangına da müdahale ediyor.

Kestel ilçesi Gölcük Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi karadan ve havadan sürüyor.

Bu arada bir yangın haberi de Harmancık ilçesinden geldi. Köçekli Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, karadan arazözlerle yangına müdahale ederken, alevlerin ormana sıçramaması için helikopterler de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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