Bursa Büyükorhan'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Müdahale

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Kınık Mahallesi'ndeki ormanda, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan ilk müdahale aracı ve arazözlerle yürütülen söndürme çalışmalarına, havadan da 1 helikopterle destek veriliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı