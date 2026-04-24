Bursa'da Nilüfer Belediyesindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin davada 8 sanık tahliye edildi

Bursa'da belediyedeki imar süreçleri üzerinden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 21 sanığın yargılandığı davada tutuklu 9 sanıktan 8'i tahliye edildi.

Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasının dördüncü gününde tutuklu sanıklar Turgay Erdem, Tamer İ, Ayşegül E, Serkan Ç, Şemsi O, Muttalip K, Alaattin A, Fırat Y, Mehmet Fatih Ç. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

İddia makamı mütalaasında, avukatların bazı taleplerinin kabulüne, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına, diğer sanıklar hakkındaki adli kontrol kararlarının ise devamına karar verilmesini istedi.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Turgay Erdem, riskli bir hasta olduğunu ve yüzde 100 engel raporu olduğunu anımsatarak, sağlık durumu sebebiyle tahliyesine karar verilmesini istedi.

Diğer tutuklu sanıklar da tahliyelerine karar verilmesini talep etti.

Tutuksuz sanıklar ile avukatları dinleyen mahkeme heyeti, talebi üzerine, soruşturmanın başlangıcında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren inşaat firması sahibi sanık Emin A.'ya söz verdi.

Bazı sanıklar hakkında bilgisi olmadığını dile getiren Emin A, "Hiç kimseye iftira atmadım, yalan söylemedim. Ben de insanım, eksik bilgi vermiş olabilirim. Ekrem P. ve Mustafa Bozbey dışında kimseye husumetim yoktur." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Alaattin A, Fırat Y, Mehmet Fatih Ç, Muttalip K, Serkan Ç, Şemsi O, Ayşegül E. ve Tamer İ.'nin tahliyesine karar verdi.

Eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in tutukluluğunun devamına karar veren heyet, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Ağustos ayına erteledi.

Soruşturma süreci

Bursa'da geçen yıl 10 Ekim'de düzenlenen operasyonun ardından Erdem'in aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet ve imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla soruşturma yürütülmüştü.

Tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile dönemin Nilüfer Belediyesi imar müdürü Ayşegül E, yapı denetim firması sahibi Tamer İ, belediye çalışanları Serkan Ç, Muttalip K, Alaattin A, iş insanı Mehmet Fatih Ç, Şemsi O, Fırat Y. ile tutuksuz Namık Ziya M, Ufuk T, Mehmet Ziya A, Serkan B, Ekrem P, Şener A, Berk O, iş insanı Hulusi K, firma çalışanı Ersel Ç, mühendis Metin Yaşar Ç, Mustafa A. ve Emin A. hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanmıştı.

Birçok olay ve tespite yer verilen iddianamede, "örgüt lideri" Turgay Erdem ile "örgüt yöneticileri" Tamer İ. ve Ayşegül E.'nin 2018-2024 yıllarındaki eylemleri nedeniyle "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 10'ar yıla kadar hapis, "rüşvet almak" suçundan 11 kez 12'şer yıla kadar hapis ve "imar kirliliğine neden olma" suçundan 10 kez 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Diğer sanıkların da "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "rüşvet almak", "rüşvet vermek", "rüşvet suçunun işlenmesine aracılık etmek", "imar kirliliğine neden olmak" gibi suçlardan farklı miktarlarda cezalandırılmaları talep edilmişti.