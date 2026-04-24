Haberler

Nilüfer Belediyesi rüşvet davasında 8 sanık tahliye edildi, eski başkan Erdem'in tutukluluğu devam ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da Nilüfer Belediyesi'ndeki imar süreçlerinde rüşvet iddialarıyla ilgili yargılanan 9'u tutuklu 21 sanıktan 8'i tahliye edilirken, eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dava ağustos ayına ertelendi.

BURSA'da Nilüfer Belediyesi'nde imar süreçleri üzerinden rüşvet alındığı iddialarına ilişkin aralarında eski Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada 8 kişi tahliye edildi. Eski Başkan Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verilen mahkeme ağustos ayına ertelendi.

Nilüfer Belediye'sinde imar süreçlerinde rüşvet iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in de aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 21 sanık hakkında dava açıldı. Bursa 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasının dördüncü gününde tutuklu sanıklar eski başkan Turgay Erdem, Tamer İ., Ayşegül E., Serkan Ç., Şemsi O., Muttalip K., Alaattin A., Fırat Y. ve Mehmet Fatih Ç. ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

BAŞKAN HARİCİNDE 8 SANIK TAHLİYE OLDU

İddia makamı, mütalaasında tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti. Sanık ve avukatların savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, Alaattin A., Fırat Y., Mehmet Fatih Ç., Muttalip K., Serkan Ç., Şemsi O., Ayşegül E. ve Tamer İ.'nin tahliyesine karar verildiğini açıklardı. Heyet, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in tutukluluk halinin devamına karar verirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı Ağustos ayına erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

